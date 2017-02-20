Салехард, 20 февраля, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Льготное налогообложение трудноизвлекаемых запасов нефти, новые нефтепроводы, создание инфраструктуры связи с Большой землей, воля правительства РФ и рост стоимости барреля — это факторы дальнейшего развития добычи нефти на Ямале и исполнения амбициозных планов правительства ЯНАО, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

skeeze Добыча нефти

В Уральском федеральном округе объем добычи нефти с учетом газового конденсата в 2016 году увеличился на 2,4%, природного газа — на 0,2%. Сокращение добычи нефти в ХМАО компенсировал Ямал, ранее считавшийся газовым регионом, отметил на пресс-конференции 16 февраля полномочный представитель президента РФ Игорь Холманских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале в 2016 году добыча нефти увеличилась практически на 30% по сравнению с 2015-м и составила 26 млн 873,7 тыс. тонн. Многолетняя тенденция спада нефтедобычи в ЯНАО, преследовавшая регион более чем десятилетие, была, наконец, переломлена. И правительство ЯНАО предполагает дальнейший прирост нефтедобычи. Что касается соседнего нефтяного региона, то в 2015 году сокращение добычи нефти в Югре по сравнению с 2014 годом составило 2,9% (-7,3 млн т), по итогам 2016 года этот показатель составил 1,7% (-4,2 млн т). Всего на территории Югры в минувшем году добыто около 239 млн т углеводородного сырья.

Эксперты отмечают: Югра, как и прежде, останется основной нефтяной кладовой страны. Но у ЯНАО есть неплохие перспективы для подъема нефтедобычи с учетом сложения нескольких факторов.

Перспективы — в ТОР

Генеральный директор сети многофункциональных центров «Мой кабинет» Владимир Трофименко отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM : нынешний 30-процентный скачок добычи нефти для Ямала — не лучший показатель. «Снижение добычи углеводородов на Ямале началось задолго до нынешнего кризиса, еще в середине прошлого десятилетия. На пике добыча нефти составляла 39 млн тонн в год, что существенно выше сегодняшних 26 млн, — проводит экскурс Владимир Трофименко. — Уменьшение добычи связано с необходимостью разведки новых месторождений, что в свою очередь требует значительных инфраструктурных вложений. Очевидно, что «дно» было достигнуто в 2015 году, и теперь, когда цены на нефть демонстрируют умеренный рост, для нефтяников снова появляются хорошие возможности».

Рост добычи нефти на Ямале обусловлен увеличением количества скважин с применением горизонтального бурения, а также растущим рынком нефти, отмечает Владимир Трофименко. «Кроме того, правительство продемонстрировало свое желание сделать регион одним из ключевых в плане добычи полезных ископаемых и развивать его для этой цели. Власти ЯНАО озвучивают амбициозные планы по удвоению добычи нефти к 2020 году до 44 млн тонн в год. Осуществлению таких намерений может поспособствовать утверждение арктической зоны в качестве ТОР — территории опережающего развития», — заключает эксперт.

Залог роста: инвестиции в месторождения плюс инфраструктура

Насколько планы правительства автономного округа обоснованы? Потенциал Ямала на ближайшие годы — рост уровня добычи нефти до 30−35 или даже 40 млн тонн нефти, считает аналитик Леонид Хазанов. Но для этого необходимо действие ряда факторов: подорожание нефти, продолжение инвестиций компаний в разведку и разработку месторождений, развитие транспортной инфраструктуры.

«Наиболее известным среди реализуемых проектов стал состоявшийся в сентябре прошлого года старт промышленной добычи на Восточно-Мессояхском месторождении, которое осваивает «Мессояханефтегаз» (находится в совместной собственности «Роснефти» и «Газпром нефти»). Здесь извлекаемые запасы нефти и конденсата свыше 340 млн тонн, — сообщил аналитик Хазанов корреспонденту ИА REGNUM. — Проект разработки Восточно-Мессояхского месторождения был реализован в крайне трудных условиях — при полном отсуствии какой-либо транспортной инфраструктуры. Создать на Восточно-Мессояхском месторождении необходимые объекты удалось менее чем за три года, доставив для этого по воде и зимникам порядка 400 тыс. тонн различных грузов. На нем функционирует более полусотни эксплуатационных скважин, соединенных подводящим нефтепроводом с магистральным трубопроводом «Заполярье м Пурпе», плюс две мощные электростанции, обеспечивающие механизмы и обслуживающих их людей электроэнергией».

Поскольку Восточно-Мессояхское месторождение имеет крайне сложное геологическое строение, то для его разработки применялся ряд современных решений, например, проводилась проходка многозабойных скважин. В ближайшие годы добыча нефти на нем будет идти только вверх, достигнув в 2020 году уровня 5,6 млн тонн. В феврале 2016 года «Роснефть» сообщила о совместных с Statoil испытаниях двух горизонтальных добычных скважин на Северо-Комсомольском месторождении. Основной объект его разработки — пласт ПК1 с запасами в 700 млн т нефти, но при этом отличающийся сложным строением и высокой вязкостью нефти. Тем не менее в перспективе можно ожидать организацию на нем промышленной добычи.

Ранее, в декабре 2015 года началась добыча на Ярудейском месторождении, оператором проекта освоения которого выступило «Яргео» (совместный актив «Новатэка» и Nefte Petroleum). На нем было пробурено 36 эксплуатационных скважин, созданы центральный пункт сбора нефти, нефтегазосборные сети, насосная станция, нефтепровод и газопровод внешнего транспорта. Спустя год добыча на Ярудейском месторождении вышла на проектный уровень 9,7 тыс. тонн нефти в сутки, что эквивалентно примерно 3,5 млн тонн в год.

«В апреле 2016 года предприятие «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» (входит в «Новатэк») выиграло аукцион на право пользования Няхартинским участком недр. Один из самых непростых проектов на Ямале реализует компания «Газпром нефть» — освоение Новопортовского месторождения. Оно входит в число крупнейших месторождений по запасам нефти и конденсата на Ямале (они превышают 250 млн тонн). Поскольку Новопортовское расположено за полярным кругом и далеко от трубопроводной инфраструктуры, «Газпром нефть» выбрала комбинированный способ транспортировки черного золота — нефть прокачивается по напорному нефтепроводу до Мыса Каменного, где с терминала «Ворота Арктики» (запущенного в мае 2016 года) она переливается на танкеры. Между прочим, возможность вывоза нефти зимой морским транспортом «Газпром нефть» проверила еще в 2011 году, когда состоялась экспериментальная проводка атомного ледокола из порта Сабетта до Мыса Каменного. В июне прошлого года добыча нефти на Новопортовском месторождении достигла 1 млн тонн — это знаковая цифра, если учесть, что открыто оно было еще в 1964 году, а его промышленное освоение стартовало в 2012 году», — отметил эксперт.

Леонид Хазанов отмечает серьезную активность «Газпром нефти» на Ямале. «Скажем, в октябре 2016 года она объявила об обнаружении нового месторождения на Западно-Чатылькинском лицензионном участке, — поясняет эксперт. — По результатам бурения трех поисково-разведочных скважин было выявлено шесть самостоятельных залежей нефти с суммарными геологическими запасами более 40 млн тонн нефти. Они локализованы в отложениях сиговской свиты, считающейся перспективным объектом для поиска залежей нефти в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2018 году «Газпром нефть» предполагает заняться их эксплуатацией. В нынешнем году «Газпром нефть» планирует приступить к опытно-промышленным работам на Северо-Самбургском месторождении с запасами более 70 млн тонн нефти. Намечено провести переиспытания двух ранее пройденных скважин, плюс выполнить 3D-сейсморазведку для уточнения информации о геологическом строении Северо-Самбурского месторождения».

И совершенно очевидно, что рост добычи нефти в Ямало-Ненецком автономном округе по итогам минувшего года внес свою лепту в увеличение ее добычи в России. В 2016 году она расширилась на 2,6% — до 549 млн тонн. «Нельзя сбрасывать со счетов влияние успеха нефтедобытчиков региона на повышение производства в нашей стране бурильных труб на 9,5%, обсадных — на 10,9%, и насосно-компрессорных — на 10,7%», — отмечает Хазанов.

Гарантия — льготное налогообложение

Ключ к нефтегазовой сокровищнице Ямала, который позволит наращивать добычу и далее, — это льготное налогообложение трудноизвлекаемых запасов нефти, считает кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Иван Капитонов. Ямал со своими нефтяными богатствами долгие годы был на скамейке запасных по причине дороговизны инфраструктуры. Тем временем в других регионах разрабатывались более рентабельные месторождения.

«Происходило естественное «откладывание» ввода ресурсов этого богатого края на потом. В период «высоких нефтяных цен» был накоплен потенциал, который и был реализован в конце 2015 и в 2016 году. Именно тогда были введены в строй Ярудейское, Новопортовское и Восточно-Мессояхское месторождения. По Арктике уже есть подсчеты, которые косвенно подтверждаются периодом активизации разработки месторождений: цена нефти Brent должна быть выше 100 долларов за баррель, чтобы была достигнута окупаемость добычи в арктических залежах тяжелой и сверхтяжелой труднодобываемой нефти в среднем в разумные 20 лет. Но этот подсчет справедлив с точки зрения экономики, а с точки зрения поднятия престижа и локального расширения рынка в смежных областях, для обеспечения занятости, для развития региона в целом эффект освоения столь непростых месторождений неоценим», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

«Восточно-Мессояхское месторождение было открыто в 1990 году скважиной № 35 «Главтюменьгеологии», лицензия была выдана нефтяной компании ОАО «Мессояханефтегаз» лишь через восемь лет, в 1998 году, а ввод непосредственно в строй был обеспечен нефтяными ценами, продолжительно задержавшимися в районе выше 100 долларов за баррель. «Но этот ввод все же был настолько дорогим, что потребовал совместных усилий ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть»: инвестиции в освоение только этого месторождения составили 85 млрд рублей. Срок окупаемости довольно сложно подсчитать, так как пока дебет в баррелях неизвестен — все данные приводятся в тоннах», — поясняет Капитонов.

Что касается инфраструктурных проблем обеспечения новых месторождений, то один только магистральный трубопровод «Заполярье — Пурпе» (обеспечивает доставку нефти из Ярудейского и Мессояхского месторождений), который обошелся в 200 миллиардов рублей, окупится за 25 лет, далее раскладывает издержки Иван Капитонов. «При этом необходимо понимать, что спрос на нефть и газ за пределами 2040 года из-за ввода новых технологий снизится», — напоминает он.

События разворачиваются таким образом, что сегодня идет расчет на то, что цена нефти опять вырастет. Ведь все введенные в строй проекты промышленно осваивались в другой ценовой реальности. «Соответственно, дальнейшие перспективы освоения нефтегазовых ресурсов Ямала будут напрямую зависеть от того, какова будет цена нефти и как государство будет помогать компаниям переводить накопленный за десятилетия, но пока не реализованный потенциал региона в фактическую добычу. Прежде всего (в условиях недостаточно высокой цены нефти), необходимо льготное налогообложение для трудноизвлекаемой нефти. Компании должны понимать, что эти льготы не будут пересмотрены завтра и носят гарантированно продолжительный характер, что позволит окупить затраты», — делает вывод Иван Капитонов.

Будущее — за трубопроводом

На Ямале сейчас хорошее соотношение стоимости добычи и перспектив роста, полагает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. «В прошлом году в преддверии заключения соглашения по сокращению объёмов добычи нефти (в рамках соглашения ОПЕК Россия в 2017 году сократит добычу на 300 000 баррелей или на 41 000 тонн в сутки) многие добывающие компании старались нарастить добычу и усилить свои позиции настолько, насколько это возможно. В итоге Россия по объёмам добычи обогнала Саудовскую Аравию. К тому же сейчас прослеживается стратегическая переброска добывающих мощностей. Если во времена дорогой нефти можно было выбирать перспективные месторождения, даже если они были труднодоступными (так появилась плавучая буровая Приразломная), то теперь ставка делается на наиболее дешёвые месторождения. А на суше себестоимость добычи может быть до трех раз дешевле, чем на том же Приразломном. Наращиванию мощностей в 2016 году именно в ЯНАО способствовало и готовящееся открытие нефтепровода «Заполярье — Пурпе» (открытие произошло в январе 2017-го). Относительно соглашения ОПЕК, то оно будет достигаться за счёт замораживания месторождений с наибольшей стоимостью добычи и проведения на них профилактики. Так, платформа Приразломная отправляется на трехмесячную профилактику», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор Института актуальной экономики Никита Исаев.