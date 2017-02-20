Более 300 человек спасли в Казахстане из снежных заносов за выходные
Астана, 20 февраля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Спасатели продолжают вызволять водителей и их пассажиров из снежных заносов на дорогах. За прошедшие выходные число спасенных достигло 340 человек, сообщает сегодня, 20 февраля, Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД.
«На дорогах Восточно-Казахстанской, Джамбульской, Карагандинской, Атырауской, Кустанайской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Кзыл-Ординской областей из снежных заносов вызволено более 340 человек, в том числе 28 детей, отбуксировано 29 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Больше всего эвакуировали людей в Казалинском районе Кзыл-Ординской области — из снежных заносов отбуксировали 12 автомобилей, в которых находилось порядка 100 человек, в том числе 10 детей.
В Актюбинской области на дорогах Каргалинского и Хромтауского районов из снега вызволили 41 человек, в том числе 2 детей.
«Комитет по ЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов при ухудшений погодных условий», — в ведомстве вновь напомнили о необходимости обращать внимание на метеосводки.
Добавим, что согласно экстренной информации комитета, в связи с сильной метелью и нулевой видимостью закрыто движение на участках дорог «Усть-Каменогорск-Семей» (Семипалатинск, 10−198 км), «Семей-граница РФ» (2−113 км) для всех видов автотранспорта.
Также закрыто движение на участке дороги «Екатеринбург-Алма-Ата» (836−854 км, с. Чистополье — граница Акмолинской области).