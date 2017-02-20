Астана, 20 февраля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Спасатели продолжают вызволять водителей и их пассажиров из снежных заносов на дорогах. За прошедшие выходные число спасенных достигло 340 человек, сообщает сегодня, 20 февраля, Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД.

Игорь Грабарь. Снежные сугробы. 1904

«На дорогах Восточно-Казахстанской, Джамбульской, Карагандинской, Атырауской, Кустанайской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Кзыл-Ординской областей из снежных заносов вызволено более 340 человек, в том числе 28 детей, отбуксировано 29 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Больше всего эвакуировали людей в Казалинском районе Кзыл-Ординской области — из снежных заносов отбуксировали 12 автомобилей, в которых находилось порядка 100 человек, в том числе 10 детей.

В Актюбинской области на дорогах Каргалинского и Хромтауского районов из снега вызволили 41 человек, в том числе 2 детей.

«Комитет по ЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов при ухудшений погодных условий», — в ведомстве вновь напомнили о необходимости обращать внимание на метеосводки.

Добавим, что согласно экстренной информации комитета, в связи с сильной метелью и нулевой видимостью закрыто движение на участках дорог «Усть-Каменогорск-Семей» (Семипалатинск, 10−198 км), «Семей-граница РФ» (2−113 км) для всех видов автотранспорта.

Также закрыто движение на участке дороги «Екатеринбург-Алма-Ата» (836−854 км, с. Чистополье — граница Акмолинской области).