Брянск, 20 февраля, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Увеличение размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Брянской области сможет повысить финансирование программы на 66 млн рублей в год. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной реализации программы, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

По данным участников пресс-конференции, размер взноса не индексировался с самого начала действия программы — с 2014 года. Однако за это время существенно выросли цены на стройматериалы. Поэтому было принято решение проиндексировать размер взноса.

«Увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт позволит увеличить финансирование региональной программы ежегодно на 66 млн рублей (5,5 млн рублей в месяц), а введение дифференцированного минимального размера взноса — ежегодно получать дополнительно на мероприятия по замене лифтов 20 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в регионе в замене нуждаются 464 лифта, на это нужно не менее 970 млн рублей, которые фонд не в состоянии выделить. В 2017 году запланирован ремонт только одного лифта. В других домах упор сделают на кровле. Уже с 2018 года на замену лифтов начнут направлять деньги, собранные от дифференцированных взносов, а также сэкономленные деньги.

Всего в 2017 году в Брянской области планируют отремонтировать 255 домов. Потратить 583,8 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что с 2017 года в Брянской области собственники жилья, которое находится в домах, где есть лифт, будут платит 6 рулей 50 копеек за квадратный метр. Для них взнос увеличился на 1 рубль. Собственников квартир в домах без лифта ждет повышение на 55 копеек — теперь они будут платить по 6 рублей и 5 копеек за квадратный метр. Ранее взнос составлял 5 рублей 50 копеек.