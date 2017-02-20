Варшава, 20 февраля, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Строительство магистрального газопровода «Северный поток — 2» обернется для ряда стран, включая Украину, негативными последствиями. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Nord-stream2.com Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Немецкая сторона заявила, что Берлин считает «Северный поток — 2» бизнес-проектом. Но Меркель признала, что он может иметь негативные последствия для некоторых стран, указав Украину», — цитирует Ващиковского издание Do Rzeczy.

Меркель заявила о том, что для Украины должно быть обеспечено сохранение транзита газа через территорию страны, «чтобы Киев мог извлекать из этого выгоду», отметил глава МИД Польши. Он добавил, что в этом вопросе Меркель разделяет позицию польской стороны.

Вместе с тем, отметил Ващиковский, у Польши нет союзников среди немцев, работающих на разных уровнях в Европейской комиссии, которые бы открыто выступали за строительство «Северного потока — 1», а теперь поддерживают «Северный поток — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская корпорация «Газпром» намерена приобрести дополнительные акции компании Nord Stream 2, являющейся оператором проекта «Северный поток-2», на сумму €1,425 млрд. Такое решение было одобрено советом директоров энергетической корпорации.

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