Санкт-Петербург, 20 февраля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Северной столицы вынес приговор мужчине, угрожавшему с ножом в руках бригаде скорой помощи в центре Петербурга. Это преступление было зафиксировано видеорегистратором и вызвало большой общественный резонанс.

PublicDomainPictures Нож

По указанию председателя СКР в кратчайшие сроки были проведены все необходимые следственные действия и собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу.

Как сообщили 20 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 45-летний Самир Сеидов, гендиректор ООО «Интерфудлоджик», обвинялся в угрозе убийством и хулиганстве.

Как установлено, днем 17 января 2017 года у дома 1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта Сеидов вышел из своего автомобиля Mercedes и стал угрожать убийством водителю скорой помощи.

Благодаря умелым действиям самих сотрудников «скорой» и подоспевшего наряда полиции агрессивный мужчина был задержан и помещен под стражу.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.