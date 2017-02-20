Чэнду, Китай, 20 февраля, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Согласно заявлению Транспортной администрации провинции Сычуань, в 2017 г. более 1 тыс. грузовых поездов доставят грузы из столицы провинции Чэнду в европейские города.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

По итогам 2016 г. 460 грузовых составов доставили в Польшу, Германию и Нидерланды китайские товары на общую сумму в $1,56 млрд. В общей сложности было перевезено более 73 тыс. тонн грузов, пишет «Синьхуа».

В 2017 г. ожидается запуск дополнительных маршрутов, в том числе Чэнду — Стамбул и Чэнду — Москва. Доставка грузов в Стамбул займет около 16 дней, в Москве китайские товары появятся уже через 10 дней после отправления состава из Сычуани.

Китай активно реализовывает инициативу создания Нового шелкового пути. Доставка грузов из Китая в Европу по железной дороге является главной альтернативой морских перевозок, которые отличаются своей длительностью и нестабильностью.

В 2016 г. Китай отправил в Европу более 2 тыс. поездов с товарами на общую стоимость в $17 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, грузовой состав, следовавший из китайской провинции Сычуань в Германию, установил новый рекорд скорости доставки грузов по железной дороге. Путь из Китая в Европу поезд преодолел всего за 10 суток.