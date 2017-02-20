Симферополь, 20 февраля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Жители нескольких десятков сел в районах Крыма фактически отрезаны от соседей из-за отсутствия транспортного обслуживания. Этот вопрос обсуждался на встрече в Госсовете Республики Крым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента 20 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

Как отмечалось на совещании, например, в Ленинском районе девять сельских поселений не охвачены услугами маршрутных такси, в Нижнегорском — семь, в Черноморском и Джанкойском — по три села остались без транспорта. В Белогорском районе лишь 44 населенных пунктов из 80 обеспечены транспортом. В Алуште неохваченным транспортными услугами осталось село Приветное.

Причины отсутствия транспорта — убыточность этих маршрутов и как следствие отказ перевозчиков участвовать в конкурсе на право их обслуживания. Другая проблема — дефицит водителей: на территории Крыма только один учебный комбинат, находящийся в Симферополе, имеет лицензию на подготовку водителей категории «Д», а стоимость обучения составляет 65 тысяч рублей.

По итогам совещания главам администраций районов предложено разработать планы по решению существующих проблем транспортного обслуживания. В числе предложенных вариантов, например, там, где возможно, продлить действующие маршруты до тех муниципальных образований, где автобусы не ходят.

Со стороны Минтранса муниципалитетам поручено продолжать мониторинг соблюдения перевозчиками договоров транспортного обслуживания населения с фиксацией номерных знаков транспортных средств и времени их прибытия на конечные остановки, по итогам которого в случае выявления нарушений будут составлены соответствующие предписания, а также появится юридическое основание для расторжения договорных отношений.

Отметим, что в начале февраля ситуация с общественным транспортом обсуждалась на совещании у главы Крыма Сергея Аксенова: перевозчики самовольно снимали автобусы с маршрутов в вечернее время. Тогда Аксенов поручил выработать конкретные предложения и меры ужесточения ответственности автоперевозчиков за нарушение договоров, а также усилить контроль над формированием расписания движения, внедрить систему штрафов и другие меры реагирования.