Москва, 20 февраля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Идея о передаче Крыма России во временное пользование, высказанная украинскими парламентариями, является абсурдной. Россия не может взять в аренду собственный регион, заявил 20 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Minsvyaz.ru Российский Крым

По его словам, в данном случае предмет для обсуждения отсутствует. Официальной Москве ничего не известно о каких-либо планах на этот счет украинской стороны.

Кроме того, в Кремле «имеется общее понимание безальтернативности минских договоренностей», отметил Песков. Речь идет о том, что политико-дипломатическое решение украинского кризиса если и может быть достигнуто, то только на основе минских соглашений.

«Третье — формулировки насчет аренды. Как может Россия свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдна», — заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу депутата Верховной рады Украины Андрея Артеменко.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля Андрей Артеменко, представляющий в парламенте Украины «Радикальную партию», сообщил о том, что передал представителям президента США Дональда Трампа детальный «план», предполагающий заключение «мира» между Украиной и Россией.

В «плане», в частности, предлагается провести на Украине референдум по предоставлению особого статуса Донбассу. Что касается Крыма, его депутат предлагает передать России в аренду на срок от 30 до 50 лет.

Читайте также: Украинский депутат сообщил детали плана по заключению «мира» с РФ