Севастополь, 20 февраля, 2017, 13:38 — ИА Регнум. 67% опрошенных жителей Севастополя поддерживают проект создания парка, инициатором строительства которого выступало министерство обороны РФ. Против выступают только 11%. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проведенные по инициативе издания «Аргументы недели».

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Согласно данным исследования, 67% опрошенных горожан поддерживают проект по созданию парка. Против выступают только 11%.

Эти данные схожи с результатами общественного обсуждения проекта, организованного Общественной палатой Севастополя: 72% горожан, пришедших на обсуждение, тогда высказались за «Патриот», 11% — против.

«Показательно, что 69% опрошенных считают, что Севастополь должен развиваться как база флота, 39% видят перспективы развития как центра туризма. В то же время 41% поддерживает развитие крупных предприятий в городе, 29% — малый и средний бизнес», — пишет издание.

Опрос проводился по заказу 9−10 февраля. Выборка 600 респондентов (статистическая погрешность 3,2%).

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