Москва, 20 февраля, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что спецслужбы США подтвердили рутинную прослушку разговоров посла РФ в США Сергея Кисляка в ходе скандала вокруг бывшего помощника главы США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, спецслужбы США абсолютно официально, хоть и анонимно, рассказывали журналистам, что «рутинно прослушивают» коммуникации российского посла, включая его доклады в Москву о работе в Вашингтоне.

«Мы тоже читаем интересные вещи, например, в связи со скандалом, который был раскручен с поработавшим несколько недель советником Трампа по нацбезопасности генералом Флинном», — сказал Лавров.

Он также призвал обращать внимание на действия тех, кто давным-давно доказал, что пытается «отслеживать любые процессы по всему миру», причем не всегда легитимными способами.

Как сообщало ИА REGNUM, Майкл Флинн подал в отставку в середине февраля, не проработав и месяца, из-за разгоревшегося в СМИ скандала о его контактах с российским послом. Этому предшествовало растиражированное в СМИ сообщение о том, что Флинн не полностью ознакомил администрацию президента США о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Позже руководитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес заявил, что не видит никаких фактов, подтверждающих то, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн «что-то сделал неправильное». Об этом у разведсообщества США нет достоверной информации.