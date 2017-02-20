Москва, 20 февраля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. На вооружение авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке поступил новейший арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Новая машина будет выполнять задачи в арктической зоне ответственности ТОФ, сообщили в Минобороны РФ.

Russianhelicopters.aero Ми-8АМТШ-В

Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих его эксплуатацию в условиях низких температур. На вертолете установлена не имеющая аналогов и работающая от вспомогательной силовой установки система оперативного запуска двигателей при автономном и безангарном базировании машины даже при 60-градусном морозе.

Грузовая кабина вертолета оснащена специальной теплоизоляцией, системой обогрева, средствами для разогрева горячих пайков и воды.

Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1400 км, а продолжительность — более семи часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля морская авиация Тихоокеанского флота РФ получила новый транспортно-пассажирский самолет АН-140−100. Получение авиационной техники — это очередной этап программы планового обновления военно-транспортной авиации ТФ.

Напомним, в 2016 году оснащённость частей постоянной готовности Вооружённых сил РФ новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность ВС РФ личным составом достигла 93%. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2020 доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%