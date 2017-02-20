Курск, 20 февраля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Курский государственный театр кукол к Международному дню кукольника, который празднуют 21 марта, организовал конкурс-флешмоб «Кукла в каждом окне». Как передает корреспондент ИА REGNUM, организаторы акции предлагают украсить куклами любые окна — в квартирах, домах, машинах, гостиницах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукла с цветком

По условиям конкурса, нужно сфотографировать куклу в любом окне — подойдет даже окно поезда. Флешмоб придумали не куряне — он проходит по всей России. Но организаторы акции в Курске надеются, что традиция украшать окна игрушками останется и после флешмоба. Среди детей и взрослых, приславших фотографии, в преддверии международного праздника выберут победителей и подарят им пригласительные на спектакли Курского театра кукол.

Международный день кукольника (International Day of Puppetry), или Международный день театра кукол (World Puppetry Day), празднуется ежегодно 21 марта, начиная с 2003 года.