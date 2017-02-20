Калининград, 20 февраля, 2017, 13:38 — ИА Регнум. В здании управления МВД России по г. Калининграду скончался 38-летний мужчина, ранее сбежавший из Калининградского областного наркологического диспансера. Как сообщила сегодня, 20 февраля, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко, ЧП произошло в ночь с 18 на 19 февраля.

Управление МВД России по г. Калининграду

«В настоящее время проводится доследственная проверка, — продолжила собеседник ИА REGNUM. — Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Также в материалах проверка на данный момент нет сведений о том, что к задержанному со стороны сотрудников полиции применялась физическая сила».

По предварительным данным, после побега из диспансера мужчина был задержан по гоярчим следам. Его доставили в отдел, усадив в фойе здания. Однако вскоре задержанному стало плохо, он упал, ударившись головой.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Управление МВД России по г. Калининграду обслуживает территорию самого крупного в Калининграде района — Ленинградского.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что последний случай летального исхода задержанного в отделе полиции Калининграда была зафиксирован в октябре 2015 года. Тогда в камере для административно задержанных отдела полиции Центрального района скончался 36-летний мужчина, арестованный на пять суток за административное правонарушение. Судмедэкспертиза показала, что мужчина скончался из-за острой сердечной недостаточности.