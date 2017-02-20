Москва, 20 февраля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам о голословности обвинений российских госорганов в причастности к организации попытки переворота в Черногории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, эта новость стоит в одном ряду с другими беспочвенными обвинениями России, в частности в хакерских атаках и во вмешательстве в выборы в других странах, в связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многими другими.

Ни одного факта по этим голословным обвинениям не было предъявлено, напомнил Лавров.

Ранее в эфире черногорского телевидения специальный прокурор страны Миливое Катнич заявил, что к попытке переворота в Черногории в октябре 2016 года якобы были причастны некие «российские государственные органы».

К таким выводам прокуратура пришла на основе «показаний фигурантов дела и данных их разговоров». Напомним, попытка государственного переворота в Черногории произошла в октябре 2016 года. Она преследовала цель отстранить от власти премьер-министра страны Мило Джукановича, однако не удалась.

Тогда правоохранительные органы Черногории заявили о причастности к попытке переворота ряда российских граждан. Кроме того, 19 февраля британская газета The Telegraph написала, что некие источники в правительстве Великобритании в попытке госпереворота обвиняют Россию.