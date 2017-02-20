Подгорица, 20 февраля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Подводный электрический кабель между Черногорией и Италией полностью проложен. Об этом черногорскому телевидению сообщили в итальянской компании Terna. «Таким образом кабель энергетически связал Балканы и Западную Европу», — говорится в сообщении компании.

Jec.co.uk Подводный электрический кабель между Черногорией и Италией

Длина кабеля составляет 455 км, а его подводная часть — 433 км. Прокладкой на глубине более 1 км со специального судна занимался субподрядчик — норвежская компания Neksans. Прокладка кабеля с итальянской стороны началась в начале 2015 года.

Проект предполагает транспортировку электричества из Черногории в Италию и при необходимости из Италии в Черногорию. Система передачи заработает предположительно в 2018 году.