Чебоксары, 20 февраля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Февраль принёс Чувашии не только снегопады, но и отличился обилием протестных акций. Начавшись с районных центров (Марпосад, Цивильск, Канаш, Шумерля, Ядрин), с каждой акцией набирая силу и массовость, оппозиционная волна накрыла и столицу республики. Митинг протеста, анонсированный за несколько недель и организованный «Справедливой Россией», собрал рекордное за последние годы число участников: организаторы насчитали более 1200 человек. По официальным данным ЕДДС Чебоксар, в акции приняли участие 400 человек. В последний раз такой массовый оппозиционный размах в Чебоксарах был в апреле 2010 года, когда митингующие требовали наведения порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве и отставки действовавшего на момент президента Чувашии Николая Федорова, для которого тот год стал последним президентским. На митинге этого года тоже не обошлось без упоминаний об отставке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Митинг «против антинародных мер, ведущих к падению уровня жизни», состоялся в сквере Чапаева, который был «забит» людьми. Примечательно, что прошёл он через два дня после того, как глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что не допустит акций протеста, комментируя ситуацию на концерне «Тракторные заводы». Причём там же звучали призывы к отставке. Наиболее горячие головы намекали на революционные настроения, вспоминали Красный Октябрь 1917 года и находили символичным предстоящий 100-летний юбилей этой даты. Символичным назвали и то, что в центре протестной площадки стоит многометровый памятник легенде гражданской войны Василию Чапаеву (130-летие которого отмечалось 9 февраля) — на вздыбленном коне и с шашкой в руках. Вспомнили масштабный митинг 2010 года, организатором которого также была «Справедливая Россия» и лидер чувашского отделения, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, теперь — также справороссы и другой думский депутат, его коллега Олег Николаев.

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Нынешний митинг — реакция населения на то, что происходит в республике. Горожане массово выступили против «безудержного сокращения социальных гарантий, беспредела в ЖКХ», «нарушений конституционных прав человека, касающихся» невыплаты заработной платы, условий выплаты детских пособий, материнского капитала, отмены льготных проездных, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов, льгот работающих ветеранов труда. Особое возмущение вызвали нововведения, касающиеся ОДН, которые оценили, как «очередную удавку».

При такой массовости, жёстко поставленных вопросах и народном возмущении, акция протеста прошла мирно, уважительно, тактично и взвешенно, не было безумных выкриков и попыток провокаций, отмечают участники. Наиболее показательным стал эпизод, когда один из полицейских упал в обморок — народ кинулся ему на помощь. Обратило на себя внимание и то, что протестный электорат сегодня — не только пожилые, а люди среднего возраста. Протестные настроения начинают охватывать интеллигенцию и так называемый средний класс, которая в социальных сетях ведёт жаркие дискуссии о росте тарифов и «дорожании жизни», и это не может не тревожить власть.

В акции принимали участие и представители других объединений — регионального отделения партии «Патриоты России», организации «Открытая Россия». Не было КПРФ, которая планирует провести свои митинги 22−23 февраля в честь 99-й годовщины создания Советской армии и военно-морского флота.

«Народ буквально «загнали» на площадку, огородив территорию турникетами. Люди стояли вплотную. Помимо постоянных участников ежегодных малочисленных митингов, было много новых лиц — то есть протестный электорат есть, и он достаточно большой. И это — звонок для власти. Более того, многие потом обращались к организаторам и ко мне лично: говорили, что мероприятие было недостаточно анонсировано, иначе и они приняли бы участие. Возможно, многих, кто знал о митинге, смутила партийность — только одна партия была организатором», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.