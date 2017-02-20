Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2017, 13:18 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На 200 млн рублей пополнен фонд развития промышленности Ростовской области. Средства, которые будут перечислены в «промышленную копилку», предусмотрены в региональной казне. Об этом ИА REGNUM 20 февраля сообщили в пресс-службе губернатора.

Решение о создании регионального фонда развития промышленности было принято в прошлом году. И 200 млн рублей стали первым взносом. «Сделан первый шаг по реализации новой формы поддержки предприятий области, и мы на этом останавливаться не собираемся», — заявил донской глава Василий Голубев.

Напомним, в 2015 году донской регион заключил соглашение о взаимодействии с федеральным фондом развития промышленности. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. За это время поддержку федерального фонда в виде льготных займов получили комбайновый завод «Ростсельмаш» и Новочеркасский электровозостроительный завод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства на Дону в прошлом году сложился на 12,6% выше уровня 2015 года. При этом, в среднем по России рост составил 1,1%. Выпуск продукции увеличен предприятиями обрабатывающих производства на 13,6%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — на 10,5%.

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