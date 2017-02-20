Самара, 20 февраля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. С российского автомобильного концерна «АвтоВАЗ» будут уволены примерно два процента работников, то есть порядка 740 человек, сообщили в пресс-службе предприятия.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Компания намерена официально уведомить городской центр занятости Тольятти и профсоюзные организации о плане сокращения 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности. Это составляет менее 2% от общей численности персонала предприятия», — сообщили в компании. Уволенным предоставят варианты трудоустройства в других подразделениях компании.

В компании сообщили о возвращении к пятидневному режиму работы. «20 февраля производственная площадка АВТОВАЗа в Тольятти возвращается на пятидневный режим рабочей недели, за исключением сборочной линии B0, линии по выпуску автомобилей LADA Priora и LADA 4×4, а также некоторых подразделений, которые уже работают в пятидневном режиме», — сообщил в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтырёхдневный режим работы на предприятии введён с 17 октября минувшего года. Это было вызвано необходимостью сохранить рабочие места и не потерять специалистов, уточняют в компании. Кризисные меры вызваны сокращение спроса на рынке автомобилей.

Напомним, в январе роизводство легковых автомобилей выросло почти на 70%, сообщает портал «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.