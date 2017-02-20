Новосибирск, 20 февраля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Новосибирское правительство вручило первые юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» и тут же навлекло на себя гнев и непонимание — на колодке медали зеленая и красная полосы перепутаны местами, а это уже не флаг Новосибирской области, а почти флаг Италии получается.

Правительство Новосибирской области Первые юбилейные медали «80 лет Новосибирской области»

На правильном флаге Новосибирской области вертикальные полосы расположены слева направо: красный, белый, синий, белый, зеленый. А на колодке медали зеленая и красная полосы перепутаны местами.

Новость тут же разлетелась по социальным сетям и региональным СМИ. В комментариях новосибирцы весьма негативно высказываются по этому поводу и называют случившееся «позором».

Отметим, что первая церемония вручения юбилейной медали прошла в конце прошлой недели. Участниками церемонии стали — Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы, Почетные граждане Новосибирской области и Почетные жители города Новосибирска.

Юбилейные медали вручали губернатор Владимир Городецкий и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. В ходе церемонии награды получили больше двух десятков новосибирцев. Фото размещены на сайте областного правительства.

Среди награжденных в ходе первой церемонии — Герои Советского Союза Александр Анцупов и Дмитрий Бакуров, Герой России Валерий Поташов, Герой Социалистического Труда Юрий Бугаков, Почетный житель города Новосибирска, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, ветеран труда Владимир Боков, возглавлявший Новосибирскую область в середине 80-х годов.

Оперативно прокомментировать, как могло такое произойти, в правительстве Новосибирской области не смогли. Также не смогли уточнить и себестоимость одной медали, единственное, что удалось выяснить, что было выпущено 50 тысяч медалей.

На сайте областного правительства уточняется, что юбилейная медаль «80 лет Новосибирской области» была учреждена постановлением, подписанным губернатором 27 сентября 2016 года. Медаль изготавливается из металла золотистого цвета, имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне юбилейной медали изображён географический контур Новосибирской области, на оборотной — объёмный герб региона.