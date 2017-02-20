Пермь, 20 февраля, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В Пермском крае суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в посягательстве на половую неприкосновенность маленькой девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Richard Bistrong Тюремная камера

Следствием и судом установлено, что днем 20 июля 2016 года пьяный мужчина увел в свою квартиру ранее незнакомую ему малолетнюю девочку, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Как выяснилось, ранее пермяк уже был неоднократно судим — за совершение имущественных преступлений.

В рамках расследования уголовного дела следователь внёс в местные органы исполнительной власти представление с требованием выяснить причины низкой эффективности работы по профилактике преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних и принять меры к недопущению подобных фактов в дальнейшем. По результатам его рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Приговором суда пермяку назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Кроме этого, удовлетворен иск представителя девочки, которая стала жертвой преступления. В пользу ребенка с осужденного взыскано 400 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году против половой неприкосновенности граждан на территории Прикамья совершено 484 преступления (рост по сравнению с 2015 годом на 16 фактов). В отношении несовершеннолетних совершено 386 такого рода преступлений (рост — на 19 случаев).

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