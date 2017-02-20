Калуга, 20 февраля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В период с 20 по 21 февраля в Калуге проходит индустриальный тур, целью которого является демонстрация инвестиционных возможностей города и привлечение потенциальных инвесторов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, сегодня в рамках тура состоялась встреча представителей бизнеса с руководством города. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Калуги Константин Горобцов, представители инвестиционных и торговых компаний, а также компаний по переработке ТБО.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На встрече с предпринимателями

На встрече показали фильм, посвящённый промышленному развитию Калуги. Городской голова Константин Горобцов рассказал об инвестиционных и промышленных возможностях Калуги, состоянии транспортной и логистической сферы, развитии строительного рынка. Градоначальник заявил о необходимости создания в Калуге логистического центра и разгрузке города от транзита большегрузного транспорта.

Глава городского самоуправления Александр Иванов приветствовал собравшихся предпринимателей и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

«В городской Думе Калуги работает комиссия по муниципально-частному партнёрству, которая принимает участие в рассмотрении крупных инвестиционных проектов, — отметил Александр Иванов. — Мы окажем поддержку всем, кто готов инвестировать в экономику города, мы будем рады вашим инициативам и предложениям».