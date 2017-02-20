Воронеж, 20 февраля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Воронежский мехзавод получит заказы на производство энергоустановок гражданских энергетических силовых установок. Об этом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил 19 февраля в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Позже сообщение об этом появилось на страничке Рогозина в twitter: «Воронежский мехзавод получит заказы на производство энергоустановок».

По словам Рогозина, соответствующие договоренности будут заключены в рамках экономического форума в Сочи. Новые заказы, подчеркнул Рогозин, позволят повысить заработную плату на предприятии, а самому предприятию — привлечь новых, молодых специалистов.

«Чтобы ракета вывела полезную нагрузку на орбиту, нужно чтобы вся цепочка работала эффективно», — подчеркнул Рогозин, отметив, что заработная плата специалистов — далеко не последний фактор в повышении качества работы.

«Не было внимания конкретному заводу, была потеряна мотивация, квалифицированные специалисты все крайне возрастные — вот из этого складывается качество или его отсутствие, а значит, аварийность», — сказал Рогозин.

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Воронежский механический завод получит дополнительные заказы

О планах по загрузке Воронежского мехзавода новыми заказами Рогозин заявил в ходе своего визита в Воронеж в конце января. Он тогда отметил, что средняя зарплата на предприятии — чуть больше 26 тыс. рублей.

Дмитрий Рогозин тогда же заявил, что «все виновные в подмене технологии и документации будут жёстко наказаны. Три «Протона-М» будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены». Соответственно, пуски «Протон-М» будут отложены на 3,5 месяца.