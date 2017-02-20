Черкесск, 20 февраля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Фильм «На 50 оттенков темнее» не должен демонстрироваться на экранах кинотеатров Карачаево-Черкесии. Его содержание способствует разложению общества. Такое мнение высказали представители общественной организации «Конгресс карачаевского народа», передает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «На пятьдесят оттенков темнее». реж Джеймс Фоули. 2017. США Маски

В своем обращении к главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову, председателю Народного собрания республики Александру Иванову, председателю Общественной палаты КЧР Вере Молдовановой и министру культуры КЧР Рамазану Борокову, опубликованному на странице в соцсети «ВКонтатке» организация просит запретить показ киноленты в республике.

Выступая с критикой фильма, руководитель организации Када Халкечев заявил: «Мы уверены, что фильму «На 50 оттенков темнее» не место на широких экранах в кинотеатрах нашей республики. Этот фильм идет вразрез с нашими многовековыми традициями, культурой, религией, менталитетом и общими, идущими издревле, ценностями, способствуя разложению моральной и нравственной составляющей и, как следствие, нашего общества в целом».

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К регионам СКФО, где не покажут фильм «50 оттенков серого», присоединилась Карачаево-Черкесия

Как сообщало ИА REGNUM, неделей раньше от кинопроката фильма «На 50 оттенков темнее» отказались в Северной Осетии. По информации администрации крупнейшего кинотеатра Владикавказа «Столичный», показ фильма отменен в связи «с многочисленными обращениями граждан» в общественные организации.

В 2015 году на Северном Кавказе отказались и от показа первой части эротической киноленты «50 оттенков серого». Фильм попал под запрет в Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Тогда отказ от демонстрации также объяснили обращениями различных молодежных и общественных организаций. В Карачаево-Черкесии с требованием запретить в республике показ этого фильма обратился к властям КЧР карачаевский филиал Фонда содействия развитию карачаевско-балкарской молодежи «Эльбрусоид».