Пекин, 20 февраля, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Муниципалитет Пекина опубликовал новый план развития транспортной инфраструктуры столицы КНР, который включает в себя создание 4 новых линий метрополитена, которые соединят Пекин с городами соседней провинции Хэбэй.

Tio.by Пекин

Линии метро сократят время в пути между столицей и городами в провинции Хэбэй примерно на 1 час. Развитие системы городского железнодорожного транспорта Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй связано со значительным спросом на транспортные услуги малой и средней протяженности, пишет «Бэйцзин жибао».

Протяженность новых линий составит около 80 км. Стоимость проекта оценивается в 58 млрд юаней. После ввода новых линий в эксплуатацию в 2021 г. протяженность пекинского метрополитена составит около 400 км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, к 2020 г. на территории КНР появятся 74 новых аэропорта.