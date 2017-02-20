Москва, 20 февраля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Февраль семнадцатого года. В воздухе витает запах перемен. «Верхи не могут, низы не хотят». В результате происходят эпохальные события. 100 лет назад это была революция, сейчас — ревальвация рубля. За первые две недели февраля пары USD/RUB и EUR/RUB снизились более чем на 5%. Российская валюта давно не делала столь сильных движений в сторону роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук. Лишь в конце прошлой недели после словесных интервенций со стороны правительства произошёл откат рубля. Попытаемся ответить на два традиционных для России вопроса: «кто виноват?» и «что делать?».

Керенка

Кто виноват?

«Усиление национальной валюты назревало. За два года рубль на фоне достаточно стабильных цен на нефть чрезмерно ослаб. В начале этого года стоимость барреля нефти в рублях составляла почти 3400 руб., что стало исторически очень высоким уровнем. Год назад этот показатель был на 20% ниже и составлял 2700 руб. Для российского бюджета более чем комфортными являются отметки 3000−3300 руб. за бочку.

Сильный рубль вкупе с высокими ставками по российским облигациям (для Центробанка приоритетным является контроль за инфляцией, поэтому снижение ключевой ставки происходит медленными темпами) привлёк внимание инвесторов и спекулянтов в качестве валюты carry trade. Доходность российских государственных облигаций (ОФЗ) составляет 8−9%, и это заметно выше, чем околонулевые доходности Treasures развитых стран. Кроме того, своё влияние могла иметь и «Роснефть». Крупнейшей российской нефтяной компании для проведения выкупа акций у миноритариев «Башнефти» необходимо было порядка 65 млрд рублей. Она вполне могла поменять эту сумму, используя свои валютные резервы», — пояснил эксперт.

Что делать?

«Традиционно в начале года наблюдается фаза укрепления рубля. Если посмотреть последние годы, то и в начале 2015 года, и в начале 2016 года рубль выглядел достаточно уверенно. В дальнейшем в мае-июне происходил разворот тренда. Так, во второй половине 2015 года рубль заметно ослаб, а летом-осенью 2016 года мы наблюдали фазу консолидации российской валюты.

Не исключено, что в ближайшие недели фаза усиления рубля продолжится. Вероятно, пара доллар-рубль опустится в район 55, но через несколько месяцев (предположительно к маю-июню) тренд иссякнет. Поводом может стать заседание Центробанка 24 марта, на котором, возможно, будет снижена ключевая ставка (ЦБ нужно это сделать хотя бы для охлаждения пыла спекулянтов).

Кроме того, не исключено, что Минфин продолжит программу покупки валюты в резервы. Вероятно, инвесторы к тому времени могут разочароваться в ожиданиях существенного потепления отношений между Россией и США при Дональде Трампе. Даже если новый президент имеет желание «перезагрузить» отношения, то он встретит сопротивление в Конгрессе. О вопросе снятия санкций в ближайшие несколько лет речи не идёт — этот процесс длительный и требует множества согласований. Также инвесторы будут обращать большее внимание на проблемы в российской экономике. В марте-апреле России предстоит пик выплат по внешнему долгу», — сказал Ткачук.

«Таким образом, можно присматриваться к покупке валюты уже сейчас. Уровень 56,50 рубля выглядит ближайшей поддержкой для пары USD/RUB. Именно отсюда наблюдалась покупка валюты на повышенных объёмах 15 февраля. Можно по-разному относиться к усилению рубля: для населения оно позитивно, так как увеличивает его покупательную способность, а для экспортоориентированной экономики негативно, так как ослабляет позиции компаний на внешних рынках. Но на всех, как говорится, не угодишь», — высказал свое мнение эксперт.