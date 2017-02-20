Москва, 20 февраля, 2017, 12:48 — ИА Регнум. ЕГЭ по истории в России должен стать обязательным. Об этом, как передает RT, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на конференции «История в ХХI веке глазами школьников».

Mggeu.ru Ольга Васильева

«В своем выступлении Галина Николаевна (Карелова — зампредседателя Совета Федерации) отметила очень важную мысль, которую Совет Федерации поднимал не один раз о том, что по Отечественной истории должен быть единый государственный экзамен», — говорит она.

Васильева добавила, что она как историк убеждена в том, что ЕГЭ по истории должен быть обязательно.

«Но понятно, что этот вопрос требует обсуждения, даты введения, это не сию секунду, это понятно», — сказала глава Минобрнауки.

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