Астрахань, 20 февраля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В Астраханской области жители Камызякского района пожаловались на высокие начисления за газ. Депутатам областной думы поступило более 200 писем от граждан с просьбой разобраться в необоснованных начислениях за потребленную услугу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 20 февраля, вопрос поставки и учета бытового газа населению обсуждался с представителями ресурсоснабжающей организации в конце прошлой недели в ходе рабочего совещания, которое провел председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Janne Hellsten Газовая печь

По словам астраханцев, крупные счета массово выставили в январе. При этом, как заявляют жители района, за газ они платят ежемесячно, приборы учета сменили и опломбировали вовремя. Люди в панике штурмуют офисы компании-поставщика, за помощью обращаются в приемные депутатов и контролирующие органы.

Как было озвучено, на сегодняшний день прокуратура Камызякского района уже выявила нарушения в деятельности ресурсоснабжающей организации. Обращение в адрес областной прокуратуры намерены направить и депутаты облдумы, приложив к нему жалобы астраханцев.

Также дума обратилась к заместителю председателя правительства Астраханской области — министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Василию Корнильеву с просьбой пересмотреть нормативы и привести их к адекватным показателям, проведя экономические расчеты.

Как поясняют в ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», главной причиной сложившейся ситуации стало несвоевременное обращение или отсутствие такого обращения к ним с просьбой опломбировать прибор учета и зарегистрировать его после установки. Нередко опломбировку проводят сторонние организации, которые не сообщают о завершении работ поставщику газа. В этом случае платеж начисляется по нормативу, который в разы превышает тариф.

Сотрудники компании уверяют, разъяснительная работа с населением в средствах массовой информации велась, адресное оповещение — норма не обязательная. Между тем, часть граждан уверяет, что с соответствующими заявлениями в компанию обращались, но мастера так и не дождались. Такой документ заполняется в одном экземпляре, что также вызывает затруднения в случае доказательства своей правоты.

Также, по словам представителя компании, задолженность за поставленный газ может образоваться из-за несвоевременного внесения оплаты и нерегулярной передачи показаний прибора учета газа, истекшего срока поверки счетчика.

Добавим, что задолженность Астраханской области за поставленный природный газ на 1 октября 2016 года составляла более 2, 6 млрд рублей. Большая часть долга — 63% — пришлась на население, 29,4% — на отрасль ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля текущего года в Астраханской области повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Темп роста розничных цен на природный газ, реализуемый населению, составит 104%.

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