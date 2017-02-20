Москва, 20 февраля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы выдал санкцию на арест Азнаура Шашева, подозреваемого в нападении на инкассаторов в районе Отрадное. Фигурант уголовного дела арестован на два месяца — до 13 апреля, сообщает RT.

Revda-info.ru Задержание

Шашев подозревается в совершении преступления по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105). Также его подозревают в разбойном нападении (статья 162) и в незаконном обороте оружия (часть 2 статья 222).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шашев задержан по подозрению в разбойном нападении на инкассаторов 14 февраля. По версии следствия, он с двумя подельниками напал с оружием на инкассаторов на улице Римского-Корсакова.

В результате перестрелки один злоумышленник был убит, а двое, в том числе и Шашев, скрылись на автомобиле. Позднее Шашева удалось задержать.

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