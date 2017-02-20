Салехард, 20 февраля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В ЯНАО бурильщик проведет два года в колонии-поселении за нарушение техники безопасности. С его попустительства погибли два специалиста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Вечером 11 июня 2016 года, зная о неисправности механизма каната-укладчика на вспомогательной лебедке, без допуска к работе мастера работ, бурильщик ООО «ВПТ-Нефтемаш» (филиал в городе Ноябрьске) Геннадий Шалтыков для производства ультразвуковой диагностики стал поднимать в люльке инженера-электроника и дефектоскописта. При подъеме люльки произошло натяжение каната вспомогательной лебедки и его обрыв. Специалисты упали с высоты 22 метра и ударилась о металлическую площадку роторного стола буровой установки. От полученных травм один из работников скончался на месте, второму — причинен тяжкий вред здоровью.

За три месяца до происшествия Геннадий Шалтыков был ознакомлен с инструкцией по охране труда и промышленной безопасности, отмечалось в суде.

Пуровским районным судом Шалтыкову вынесен приговор по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Бурильщику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На данный момент не известно, кто ответит за смерть троих рабочих при бурении 29 августа в 100 км от населенного пункта Газ-Сале. По предварительным данным, сотрудники ООО «Сибгазсервис» выполняли откачку воды, производя бурение скважины под фундамент опоры ЛЭП. Два работника спустились в скважину, чтобы отцепить застрявшую за металлическую конструкцию помпу, и почувствовали себя плохо. К ним на помощь спустился еще один работник. Все трое скончались. Начальник участка смог самостоятельно поднять тело одного из погибших на поверхность.

Как ранее сообщала на расширенном заседании региональной межведомственной комиссии по охране труда директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова, на Ямале самыми травмоопасными производствами являются строительство и ЖКХ. За 2016 год на Ямале произошло 37 тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве. В 2015 году их было 51. «Трагедия с вахтовиками в два раза увеличила число смертельных исходов. В этом случае работа власти, городов и поселений не могла повлиять на предупреждение катастрофы. Планомерная работа по охране труда и предупреждению травматизма в округе позволяет не увеличивать количество несчастных случаев», — сообщала Елена Карпова.