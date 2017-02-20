Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2017, 12:40 — ИА Регнум.



Profgos.ru Долг

Ростовская область возглавила рейтинг регионов-должников по заработной плате на юге России. Статистика опубликована на сайте Росстата, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Так, специалисты-статисты выяснили, что по уровню задолженности по зарплате Ростовская область занимает первое место среди регионов, входящих в состав Южного федерального округа. По имеющейся на 1 февраля 2017 года информации, долг на Дону составляет 83,6 млн рублей. И этот показатель вдвое превышает показатель января 2017 года. Также на графике видно, что долги перед работниками образовались из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Стоит отметить, что в Ростовской области чаще всего задолжниками становятся организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, и обрабатывающие производства.

Вместе с тем, второе место в рейтинге занимает Республика Крым, где долг составляет 56 млн рублей. На третьем месте значится город Севастополь с 38,6 млн рублей долга. В соседнем регионе — Краснодарском крае — долг по зарплатам составил 20,5 млн рублей.

Напомним, в рейтинге не учитываются долги шахтёрам компании «Кингкоул». Эта проблема решается с помощью заемных средств и средств, поступивших от реализации имущества. На прошлой неделе горнякам было перечислено 19,6 млн рублей. Работники уже начали получать зарплату за апрель-июль 2016 года. Полностью погасить задолженность перед шахтерами планируется до 1 июля 2017 года.

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