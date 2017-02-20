Оренбург, 20 февраля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Оренбургской области на создание комфортных условий проживания граждан из федерального бюджета в рамках приоритетного госпроекта «Формирование комфортной городской среды"выделят 350,7 млн рублей. Эти средства пойдут на благоустройство дворовых территорий, улиц, площадей. Еще 9,4 млн. рублей из федерального бюджета будет направлено на благоустройство парков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональнмо Минстрое.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Двор дома

Финансовая поддержка в качестве субсидий из федерального бюджета предоставляется при условии обязательного софинансирования за счет средств регионального и муниципальных бюджетов. За счет областной казны на благоустройство городов будет направлено 240 млн рублей. Основная часть средств пойдет на обустройство дворовых территорий во всех 13 городах Оренбургской области.

Как подчеркнули в региональном министерстве, ключевым условием представления субсидии является создание эффективных инструментов общественного участия и контроля. Во всех муниципалитетах и на уровне субъекта будут создаваться общественные комиссии, обладающие широким кругом полномочий, в том числе, контрольных.

В частности, выбор проекта благоустройства дворов будет проводиться с учетом инициативы самих жителей. При его разработке собственникам квартир будет предлагаться меню с двумя категориями работ — обязательный минимум и дополнительные опции. Среди базовых работ — ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. Перечень дополнительных работ будет утвержден на областном уровне. Планируется, что он будет включать в себя оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий.

«Жители сами будут выбирать, проводить только базовые работы или делать расширенный объем благоустройства, но принимать в проекте активное участие», — отметили в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.