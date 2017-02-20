Киев, 20 февраля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В Киеве усилено дежурство Национальной гвардии в центре города — на Крещатике, Институтской и Банковой улицах, а также на майдане Незалежности, где вчера произошли стычки участников митингов с полицией, сообщают пользователи соцсети Twitter.

М.Бойчук Майдан

Бронированные автобусы привезли в центр Киева несколько тысяч бойцов спецподразделений. Они будут охранять порядок на митинге в честь дня памяти так называемой небесной сотни — погибших участников акций протеста в феврале 2014 года.

В настоящее время в центре Киева перекрыто автомобильное движение, особый порядок охраны введен у здания администрации президента Украины и Верховной рады. Усилены патрули полиции.

Накануне на въездах в Киев были установлены блокпосты из бетонных блоков, где дежурят бойцы Национальной гвардии. 19 февраля в Киеве прошел митинг протеста, приуроченный к третьей годовщине событий, которые привели к государственному перевороту на Украине.

В ходе акции в центре города из-за стычек с полицией пострадали по меньшей мере десять человек, сотрудница полиции была госпитализирована с травмами руки. Вечером того же дня в городе прошел митинг сторонников торговой блокады Донбасса.