Киев, 20 февраля, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Украина по итогам прошлого года стала крупнейшим покупателем российского пива, мяса и других продуктов. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишут газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

ryotachibana0 Мясо

«В 2016 г. Украина вошла в число крупнейших покупателей многих российских продуктов — от водки до кондитерских изделий, вырос даже экспорт молока, которого не хватает самой России», — говорится в сообщении.

В частности, только за минувший год импорт слабых алкогольных напитков из РФ на Украину возрос в 1,5 раза и составил 38,46 млн декалитров. В свою очередь, мяса и субпродуктов отправилось в соседнюю страну 47 893 тонны. По данным ФТС, данные цифры демонстрируют лучшую динамику среди всех стран-импортеров, и благодаря ей теперь на Украину, приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса.

Газета называет этот результат «удивительным», так как Украина в конце 2015 года ввела в отношении РФ эмбарго, затронувшее большинство продуктов.

В то же время, по данным Госслужбы статистики Украины, за январь-ноябрь 2016 г. импорт мяса и пива из России на Украину сократился. Представитель министерства аграрной политики Украины не сумел объяснить динамику экспорта из России, а ФТС не уточнили, в какие именно регионы Украины Российская Федерация поставляет продукцию.

Не исключено, что в качестве российского экспорта на Украину могут быть зафиксированы поставки в ДНР и ЛНР, заявившие о независимости от Киева. С начала военного конфликта в Донбассе завоз продукции в ДНР и ЛНР с подконтрольной Киеву территории упал, из-за чего в 2014 г. в регионе образовался дефицит. Позже Министерство сельского хозяйства ДНР сообщило, что договорилось о поставках продуктов из РФ.