Пенза, 20 февраля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы», начиная с 1 марта, приступают к круглосуточному наблюдению подъема воды на реках Сура и Пенза в зависимости от сброса воды с Сурского водохранилища в местах установки «реперных» меток. Об этом сообщила пресс-службе мэрии Пензы, передает ИА REGNUM.

Морис де Вламинк. Паводок в лесу

В районах локальных подтоплений во время прохождения паводка будут организованы работы по отводу талых вод от жилых домов, спланирована откачка талых вод. Для проведения данных работ на предприятиях города планируется использовать водооткачивающую технику в количестве 53 единиц мотопомп и 25 единиц водооткачивающей техники.

В соответствии с постановлением администрации города на предприятиях, организациях и учреждениях города заготавливается мешки с песком и трапы. Для эвакуации населения из зон подтопления, разработан план эвакуации пострадавшего населения и определены места временного размещения эвакуированного и отселённого населения, отмечают в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по состоянию на 17 февраля 2017 года глубина промерзания почвы, запасы воды в снеге и другие маркеры предстоящего паводка не превышают средних многолетних значений.

В определённых метеорологических условиях, в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта в 15 районах области, 4967 дома, 14 097 жителей, 3,4 км линий электропередач и 3,5 км линий связи. Такие данные привел начальника Управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин на первом заседание межведомственной паводковой комиссии.

По словам чиновника, на сегодняшний день глубина промерзания почвы, запасы воды в снеге и другие маркеры предстоящего паводка не превышают средних многолетних значений, однако, в любое время ситуация может измениться.

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