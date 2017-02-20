Барнаул, 20 февраля, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия привели к массовому отключению электричества в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Pexels Электрическая лампочка

«20 февраля с 07−00 по настоящее время в результате неблагоприятных погодных условий (ветер до 20 м/с) в Алтайском крае происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ (зона ответственности ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «МРСК Сибири»)», — сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, порядка 7 100 человек лишены электричества. Общая мощность отключённых потребителей электроэнергии составила 1,6 МВт.

В Алтайском крае проводятся восстановительные работы, в ходе которых устраняются причины и последствия ЧП. В них участвуют пять бригад: всего задействованы 15 человек и пять единиц спецтехники.

Социально-значимые объекты получают электричество благодаря использованию резервных источников электричества. Заместитель главы правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, замминистра энергетики России Андрей Черезов взял ситуацию под личный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля из-за непогоды восемь сёл на территории Крыма остались без электроснабжения. Порывы ветра достигали 25 м/с.