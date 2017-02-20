Киев, 20 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В ночь с 19 на 20 февраля в Донбассе снизилась интенсивность боевых действий, в частности противоборствующие стороны не применяли РСЗО, артиллерию и танки. Данную информацию 20 февраля подтверждают пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба АТО и источник в Народной милиции ДНР, передает ИА REGNUM.

Украинские военные

Так, источник в оперативном командовании ДНР рассказал, что вчера в районе Ясиноватой (под Донецком) украинские силовики обстреляли бригаду электриков ДНР, которая работала над восстановлением поврежденных линий электропередач.

«Со стороны ВСУ в районе 14 часов была обстреляна ремонтная бригада, которая выдвинулась из Ясиноватой для восстановительных работ в районе ДФС. Жертв нет, рабочая техника получила повреждения», — рассказал ДАН источник.

По информации командования, ранее представителями Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с обеих сторон был согласован «режим тишины» для обеспечения безопасности ремонтным бригадам. Там добавили, что в настоящее время «решается вопрос при посредничестве ОБСЕ об исключении обстрелов со стороны ВСУ во время восстановительных работ на ДФС».

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала восемь нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ. «За сутки украинские каратели 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82-мм, АГС, БМП, СПГ, РПГ и стрелковое оружие», — говорится в сообщении НМ ЛНР.

Отмечается, что под обстрел попали позиции НМ ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Калиново, Логвиново и Нижнее Лозовое. «Потерь нет», — заверили в ведомстве.

В свою очередь, пресс-центр штаба АТО сообщает, что за прошедшие сутки в Донбассе один украинский военный получил ранения, один — погиб.

По данным украинского штаба, на Мариупольском направлении из минометов различных калибров ВС ДНР обстреливали украинские войска в Гнутово, Новотроицком, Лебединском и Зайцево. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в Гнутово, Павлополе, Гранитном, Водяном. БМП ДНР неоднократно вела огонь по Широкино, противотанковые ракетные комплексы — по украинским войскам в Водяном.

На Донецком направлении из 120‑ и 82-миллиметровых минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия войска ДНР обстреливали позиции ВСУ в Троицком, Авдеевке, Зайцево, Опытном, Каменке, Луганском, Новгородском. На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия армия ЛНР неоднократно обстреливала украинские войска в Валуйском. Всего зафиксировано 62 обстрела позиций ВСУ.

При этом в штабе АТО обратились к жителям Донбасса с просьбой не поднимать осколки от боеприпасов ДНР и ЛНР до их фото ‑ и видеофиксации со стороны полиции. «Просьба ко всем гражданам, которые проживают в зоне проведения «АТО»: в случаях, когда после обстрелов вы обнаружили осколки снарядов, мин или других боеприпасов, ни в коем случае не поднимайте их, пока участок не осмотрят представители полиции. Без соответствующего их изучения, фото ‑ и видеофиксации нашему государству трудно будет представить их как доказательства в международном суде», — добавили в штабе.

В то же время спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Леонид Матюхин в эфире украинского телеканала «112 Украина» заявил, что на передовой пока нет предпосылок для отвода тяжелых вооружений. «Предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения нет. За сутки «боевики» совершили 62 обстрела позиций военнослужащих ВСУ, за ночь было зафиксировано пять обстрелов», — рассказал Матюхин.

Ранее, 19 февраля, председатель националистического движения ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский сообщил о гибели на Донбассе одного из лидеров ОУН с позывным «Примус». «Сегодня на восточном фронте во время выполнения боевого задания погиб боец добробата «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), друг Примус», — написал Коханивский.

Напомним, 19 февраля заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что накануне вечером подразделения ВСУ атаковали линию обороны ДНР в районе населенного пункта Спартак (в районе аэропорта Донецка). По его словам, трое военнослужащих ВСУ были убиты. «Вчера в районе 19 часов ВСУ силами до двух взводов при поддержке минометного огня из района поселков Опытное и Пески предприняли попытку атаковать наши позиции в районе села Спартак. После понесенных потерь в количестве трех человек убитыми и пяти ранеными атакующие силы противника были отброшены на исходные позиции», — рассказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Мюнхене завершилась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе. По его словам, в течение ближайших недель соответствующее предложение, подкрепленное новым бюджетом мониторинговой миссии, будет передано на утверждение заинтересованных сторон.

«Если мы откроем больше зон разведения — мы планируем сейчас до 20 зон в рамках этого бюджета — то нам придется наращивать численность. Но прямо сейчас нет необходимости для увеличения численности до тысячи наблюдателей», — заявил Заньер.

Как сообщалось, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе режима «бессрочного прекращения огня» с 1 сентября (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).