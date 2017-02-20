Новосибирск, 20 февраля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Представители новосибирской общественности намерены добиваться внедрения системы эффективного контроля за качеством продуктов питания, которые поставляются для детских садов и школ региона. Как сообщили ИА REGNUM в областном отделении Общероссийского народного фронта в Новосибирской области, данная проблема озвучивается общественными активистами с 2014 год.

Zhazh.ru Школьная столовая

«В ситуацию не раз вмешивались надзорные и правоохранительные органы, ситуация в этой сфере сейчас находится на контроле депутатов Законодательного собрания области и совета депутатов Новосибирска. Но принимаемых мер недостаточно», — отмечают в ОНФ, подчеркивая, что количество поступающих жалоб от родителей на качество питания в школах не уменьшается.

По словам сопредседателя новосибирского регионального штаба ОНФ Сергея Соколова, в том случае, если независимым экспертам удается взять пробы продуктов в школьных столовых, оказывается, что значительная часть закупаемых продуктов — фальсификаты. Нередки случаи, когда детей кормят сухим молоком из пальмового масла.

Активисты Фронта намерены в ближайшее время совместно с независимыми лабораториями организовать выборочную проверку закупаемых школами продуктов.

«Ситуация требует системного подхода, который мы будем прорабатывать со всеми заинтересованными структурами. Для этого целесообразно создание рабочей группы, в которую войдут представители надзорных и контролирующих структур, мэрии, правительства региона и депутатского корпуса, активные граждане», — сказал Соколов, подчеркнув, что один из ключевых вопросов, который будет вынесен на обсуждение в ближайшее время — доступ на рынок закупок продуктов для системы образования Новосибирской области местных товаропроизводителей.

«Сегодня достаточно бюрократических препон, которые не позволяют новосибирским сельхозпредприятиям попасть в число поставщиков для школ и детских садов. Хотя именно их присутствие позволило бы организовать входящий контроль продуктов для системы образования региона», — считает Соколов.

Ранее об искуственном ограничении возможности участия в госзакупках малого и среднего бизнеса заявляли и местные фермеры. Местные сельхозпроизводители отмечали, что это отражается и на проблеме качественного питания в школьных столовых, которая наиболее остро встала в регионе в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирские фермеры обратились к областным властям с просьбой разрешить им кормить школьников. В своем обращении на имя губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, авторы обращения указали на то обстоятельство, что фермеры, выращивающие овощи, не могут участвовать в торгах, например, на закупку овощей и фруктов, объединённых в один лот.

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Новосибирские власти с местными фермерами согласны и считают актуальным предложение о создании специальной комиссии по регулированию контрактной системы и подготовки единой концепции организации закупок продуктов питания для школьных столовых. Но каких-то конкретных мер власти пока так и не предприняли.

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Вопросом организации школьного питания, которое вызывает в последнее время все больше вопросов и нареканий, занялись и депутаты Горсовета Новосибирска.

Отметим, что в прошлом году новосибирской областной прокуратурой были выявлены факты нарушения законодательства об охране здоровья детей в нескольких школах региона. Так, в начале сентября, только в одном Мошковском районе сотрудники прокуратуры выявили 46 нарушений в шести детских образовательных учреждениях. Большинство нарушений относились к нормам хранения продуктов питания. А в октябре 2016 года проверка в образовательных учреждениях Болотинского района показала, что в Кривояшинской средней общеобразовательной школе продукты питания принимались без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а сырые и готовые продукты питания хранились вместе, некоторые и вовсе не имели маркировки.

Многочисленные нарушения в столовых детских учреждений и различных социальных организаций выявляли ранее неоднократно и представители общественности, но прокуратура признала их действия незаконными.