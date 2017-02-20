Москва, 20 февраля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В январе 2017 года производство легковых автомобилей выросло почти на 70%, сообщает портал «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Lada.ru Производство легковых автомобилей

Легковых автомобилей произведено на 68% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года — 78,8 тыс. штук. Производство грузовых автомобилей в январе сократилось по сравнению с прошлым годом на 24,7%, произведено 4,4 тыс. штук.

Выпуск автобусов вырос в 2,5 раза — до 702 единиц. В январе на пятидневную рабочую неделю перешло предприятие Ford Sollers.