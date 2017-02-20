Пенза, 20 февраля, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР региона возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пензы, подозреваемого в совершении преступления по статье «Служебный подлог», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

(сс) Суд

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Пензенской области.

По данным следствия, в июне 2016 года, заместитель главы администрации Пензы зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени главы администрации Пензы, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Чиновник лично подписал, как исполняющий обязанности главы администрации города Пензы, постановление о предоставлении земельного участка на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, датированное задним числом (февраль 2016 года), тем самым внес в постановление заведомо ложные сведения.

В настоящее время вышеуказанное постановление отменено как незаконное. Таким образом, указанный официальный документ не соответствует дате его фактического подписания, что в результате повлекло незаконное предоставление в собственность гражданину земельного участка, стоимостью не менее 1 млн. 600 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.