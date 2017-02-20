Багдад, 20 февраля, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Военнослужащие США, которые находятся на территории Ирака, не пытаются «завладеть чьей-то нефтью». Об этом, как передает агентство Reuters, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший 20 февраля с необъявленным визитом в Багдад.

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«Я думаю, все из нас в этой комнате, все из нас в США обычно платили за газ и нефть, и я уверен, что мы продолжим делать это в будущем», — отметил Мэттис в ходе встречи с небольшой группой сопровождающих его репортеров, когда он обсуждал с ними цели своей поездки.

Таким образом, министр обороны США Мэттис дистанцировался от заявлений главы Белого дома Дональда Трампа, который ранее говорил, что США следовало взять нефтяную отрасль Ирака под свой контроль, чтобы избежать появления террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).