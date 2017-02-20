Кабул, 20 февраля, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В аэропорту столицы Афганистана состоялась торжественная церемония, посвященная прибытию первого специального борта из КНР, который доставил в Кабул гуманитарную помощь.

Xinhuanet.com Специальный борт из КНР с гуманитарной помощью

В церемонии приняли участие официальные лица Афганистана и представители китайского дипломатического корпуса, в том числе посол КНР в Афганистане Яо Цзин, пишет «Синьхуа».

В ходе своего выступления китайский дипломат отметил, что власти КНР всегда готовы протянуть руку помощи правительству Афганистана, а сами афганцы всегда могут рассчитывать на китайцев.

Второй самолет с продовольственными товарами прилетит в Кабул уже 25 февраля. Первый спецборт доставил в Афганистан одеяла, теплую одежду, палатки и продовольствие.