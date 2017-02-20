Севастополь, 20 февраля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Правительством Севастополя вслед за Республикой Крым принято решение увеличить сумму денежных выплат до одной тысячи рублей. После утверждения изменений в региональный закон, более восьми тысяч человек получат перерасчет сумм с 1 января 2017 года. Об этом журналистам 20 февраля сообщил директор департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Он пояснил, что инициатором увеличения суммы выступила Республика Крым, где не была предусмотрена индексация. «После этого мы решили, что севастопольцы не должны получать меньше, чем аналогичные категории граждан Крыма», — сказал Борисенко.

«Размер ежемесячной выплаты был установлен с 2015 года в размере 500 рублей, потом проиндексирован до 532 рублей, и с 1 января сумма должна была составить 555 рублей, — сказал Борисенко. — Принято решение 1 января 2017 увеличить сумму денежных выплат до одной тысячи рублей».

По данным чиновника, всего в городе такую социальную поддержку получают 8 тысяч 887 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, жители осажденного Севастополя, члены семей погибших и умерших ветеранов войны, узники лагерей — это те группы людей, которым мера соцподдержки сохранена после вхождения Севастополя в состав России.

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