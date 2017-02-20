Липецк, 20 февраля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора пока не нашли явных нарушений в липецком детсаду №2, в котором родители воспитанников пожаловались на массовое отравление детей, передает портал Gorod48 со ссылкой на заместителя руководителя управления Ирину Щукину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Как уже сообщало ИА REGNUM, подозрения о пищевом отравлении воспитанников детского сада №2 города Липецка высказали их родители в социальных сетях, сообщив о плохом самочувствии детей и признаках кишечной инфекции. При этом они отвергли предположение сотрудников детсада, что причиной недомогания детей стала ротавирусная инфекция.

Эту информацию начало проверять региональное управление СК РФ по Липецкой области. В рамках проверочных мероприятий следователи должны установить, насколько верны подозрения родителей, а также оценить, насколько услуги, предоставляемые дошкольным учреждением, соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья воспитанников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

При этом специалисты Роспотребнадзора, уже обследовавшие детский сад, не нашли там явных нарушений, которые могли бы стать причиной массового отравления. Пробы воды и продуктов из столовых еще находятся в лаборатории