Таллин, 20 февраля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Министр сельской жизни (хозяйства) Эстонии, член правящей левой Центристской партии Тармо Тамм подписал приказ о выделении в 2017 году 19,9 млн евро на поддержку фермеров и сельхозпроизводителей страны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 февраля, сообщили в министерстве, отметив, что средства выделены на переходный период, большая часть средств (13,9 млн евро) пойдут в животноводство.

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По словам Тамма, переходный период связан с тем, что вступившее в должность осенью 2016 года новое правительство подготовит и утвердит более подробную программу поддержки и развития сельского хозяйства во второй половине 2017 года, однако поддержка сельхозпроизводителям нужна уже сейчас. Это сделает цены на товары эстонцев более конкурентоспособными по сравнению с их коллегами из других стран Евросоюза, считает министр. Кроме того, дотации позволят таких производителям пережить трудности и смотреть с оптимизмом на вопрос сохранения производства.

Тамм призвал фермеров рассматривать дотации как «возможность лучше подготовиться к новым кризисам». Всего дотации из фондов ЕС будут выделяться по семи направлениям сельскохозяйственной деятельности, в том числе разведение коров, овцематок, переход на новые полевые культуры, забой скота на говядину и другое.

Количество голов маточного и основного стада в фермерских хозяйствах при определении дотаций будет основываться на данных по состоянию на 2 марта. Прием ходатайств на получение дотаций продлится со 2 по 21 марта нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2017 году эстонские фермеры получат целевые дотации на сумму в 350 млн евро, но для полного удовлетворения их потребностей необходимо изыскать еще не менее 20 млн евро. Как отметил председатель комиссии по сельской жизни парламента Эстонии, член Социал-демократической партии и бывший министр сельского хозяйства Ивари Падар, сельское хозяйство Евросоюза и Эстонии жизненно зависит от поддержки еврофондов, не случайно, что 40% бюджета ЕС приходится на сельскохозяйственные дотации. Он заявил, что фермеры Эстонии недовольны той разницей в дотациях, которая существует в ЕС и которая дискриминирует государства-новые члены сообщества.