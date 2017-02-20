Владикавказ, 20 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Для жителей Северной Осетии дорогу в Армению в скором времени можно будет преодолеть за гораздо меньшее время. Две столицы — Владикавказ и Ереван — может связать авиасообщение. Возможность открытия авиарейса была обсуждена в ходе визита епископа Леонида в Республику Армения в период с 16 по 18 февраля, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе Владикавказской епархии.

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На встрече с Католикосом всех армян Гарегином II, сотрудниками посольства Российской Федерации в Республике Армения, руководством 102-й российской военной базы в Гюмри, духовенством приходов Русской православной церкви в Армении было отмечено, что рейс из Северной Осетии в Армению должен иметь высокую востребованность, так как в Осетии проживают около 20 тысяч армян.

Еще одной инициативой, прозвучавшей на встрече, стало проведение Дней культуры Северной Осетии в Армении. Мероприятие запланировано на Пасхальные дни 2017 года. По мнению епископа Леонида, оно будет способствовать сближению двух народов, имеющих многовековые культурные и исторические связи.

Кроме того, был обсужден вопрос регистрации Русской православной церкви в Республике Армения и выделения земельного участка для строительства кафедрального собора.

Напомним, в настоящее время из Северной Осетии в Армению можно попасть через территорию Грузии. В республике работает международный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс». Через него осуществляется связь Российской Федерации со странами Закавказья. Пропускная способность пункта рассчитана на 300−400 автомобилей в сутки. Однако в настоящее время нагрузка превышена в несколько раз, в том числе в связи с резким увеличением грузопотока после вступления Армении в Евразийский экономический союз.