Пекин, 20 февраля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, главный финансовый регулятор страны вновь прибег к операциям обратного РЕПО. ЦБ КНР разместил на межбанковском рынке 170 млрд юаней ($24,7 млрд).

Handelsblatt.com Центральный банк Китая

Как и во всех предыдущих случаях доходность операций составила 2,25%. Операции проведены на 7-дневный срок. Активность центробанка КНР на этой неделе обуславливается «необходимостью поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке на приемлемом уровне», пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 февраля Народный банк Китая влил в экономику страны $7,3 млрд.