Ярославль, 20 февраля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Красную площадь в Рыбинске Ярославской области сделают пешеходной зоной, а асфальтовое покрытие заменят на тротуарную плитку в стиле 19 века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном Совете Рыбинска.

Rybinsk.ru Красная площадь в Рыбинске

На это планируют потратить 10 млн рублей из городского бюджета. В эту суму войдут работы по замене асфальтового покрытия на тротуарную плитку в стиле 19 века. В этом же стиле будут выполнены светильники и лавочки, которые установят на площади.

Пешеходная зона будет находится между улицами Крестовой и Набережной. В преображение Красной площади согласился вложиться и частный бизнес. Так на домах с обеих сторон площади все вывески будут выполнены в дореволюционном стиле. Памятник Владимиру Ленину как символ Красной площади останется нетронутым. Заказчиком работ выступит Управление строительства администрации Рыбинска. Предварительно работы планируют начать с наступлением тепла и благоприятной погоды. Рыбинские депутаты единогласно поддержали идею.

Красная площадь Рыбинска также известна как Торговая, исторически на этом месте происходила торговля. В 19 веке торговлю решили упорядочить и построили здесь Красный гостиный двор и Мучной гостиный двор. Здесь продавали ткани, москательные товары и прочие необходимые в хозяйстве вещи. На площади был установлен памятник императору Александру Второму, который после революции заменила на памятник Владимиру Ленину.