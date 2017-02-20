Миасс, Челябинская область, 20 февраля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Органы опеки города Миасса Челябинской области совместно с полицией и МЧС вскрыли дверь квартиры и отобрали 1,5-годовалого ребенка, родители которого были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местного отдела МВД России.

Buecherwurm_65 Анонимный звонок

Инцидент произошел в пятницу, 17 февраля. После поступившего звонка в полицию о пьяных родителях и проживающем с ними полуторагодовалом ребёнке на место происшествия выехала группа специалистов из органов опеки и полиции. На звонки в квартиру никто не отвечал, тогда были вызваны сотрудники спецслужб для вскрытия двери. Но в итоге жители квартиры открыли сами.

Выяснилось, что молодые мать и отец ребенка накануне принимали алкоголь. Мальчик был отобран у семьи и помещен в миасскую детскую больницу.

«Поступило сообщение о неблагополучной ситуации в одной семье от жительницы Миасса. Сотрудники полиции совместно с органами опеки выехали на место. Дверь им не открывали, хотя слышно было, что в квартире находятся люди. Затем были вызваны сотрудники МЧС, которые начали проводить действия, чтобы попасть в квартиру. Родители оказались в состоянии опьянения, ребенка нельзя было с ними оставлять», — сообщила специалист по работе со СМИ Отдела МВД по городу Миассу Ольга Суханова.

При этом в миасском МВД не смогли пояснить, от кого поступил звонок, — были ли это соседи или родственники семьи.

В настоящее время родители находятся дома, а ребенок по-прежнему в детской городской больнице города Миасса.

В Инспекции по делам несовершеннолетних отказались пояснить правовые основания отобрания ребенка, сославшись на запрет начальства что-либо комментировать. По вопросу правовых норм отобрания ребенка из Инспекции ПДН отправили за комментариями в пресс-службу МВД. Однако в пресс-службе миасского отдела МВД о правовых основаниях отобрания ребенка также сказать ничего не смогли, перенаправив в органы опеки.

В отделе опеки и попечительства Управления социальной защиты населения администрации Миасского городского округа не смогли дать комментарии о произошедшем, сославшись на занятость по решению именно этого вопроса — изъятого полуторагодовалого ребенка.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка по Челябинской области сообщили, что в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.