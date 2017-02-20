Орел, 20 февраля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Орловские инвалиды-колясочники на ближайшие годы могут остаться без возможности ездить общественным транспортом — 75 автобусов, которые планирует закупить мэрия для городских маршрутов, утверждают общественники, не имеют соответствующего оборудования.

Игорь Ивашевич Знак Инвалид

Обращение «Центра комплексной интеграции инвалидов в общество» к главе администрации Орла Андрею Усикову появилось на странице центра в социальной сети — 21 февраля письмо планируется передать адресату.

В частности, в письме обращается внимание на то, что в техническом задании к аукциону на закупку 75 автобусов для нужд ПАТП-1 «прописаны автобусы, не имеющие возможность перевозить маломобильные группы населения (МГН), в частности инвалидов-колясочников. То есть, из 75 автобусов нет ни одного низкопольного!».

«Помимо колясочников, они бесполезны для мам с детскими колясками, людей с тростью или на костылях, с большим трудом для пожилых (очень узкие двери, крутые порожки, высоко подниматься) и так далее», — считают представители центра.

Авторы обращения делают вывод, что, поскольку 75 автобусов — для Орла существенная цифра, это означает, что вопрос транспортной доступности для маломобильных групп населения в ближайшие годы в Орле решен не будет. Таким образом, сотни миллионов, которые в последние годы направлялись на создание безбарьерной среды, считают авторы обращения, будут потрачены впустую — инвалиды не смогут добраться в поликлинику, аптеку, социальные и государственные учреждения.

«Просим вас пересмотреть условия аукциона и включить не менее 50% низкопольных автобусов», — говорится в обращении.

В середине февраля на сайте госзакупок появились четыре объявления, размещенных администрацией Орла, о проведении аукционов по приобретению в лизинг в общей сложности 75 автобусов для ПАТП-1 на общую стоимость 160 млн рублей. Согласно документам, автобусы должны быть выпущены не позднее 2017 года, вмещать не менее 40 пассажиров. Объявить итоги аукциона планируется 3 марта.

Власти Орла уже не в первый раз получают упреки в недостаточной внимательности к маломобильным группам населения. Например, как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году, при подготовке к празднованию 450-летия Орла, активисты ОНФ установили, что целый ряд «юбилейных» объектов недоступны для инвалидов.

«Юбилейные» объекты Орла оказались вне доступной среды — ОНФ

В январе прогремел еще один громкий скандал. Семья 16-летнего юноши, который может передвигаться только на коляске, получила жилье в новой многоэтажке, по программе переселения из аварийного жилья. Однако дом не оборудован пандусами. После обращения в суд чиновников обязали установить в доме подъемник. Предписание суда было выполнено — подъемник установили, он оказался неисправен, и юноша в течение нескольких месяцев не может им воспользоваться.