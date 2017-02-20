Ярославль, 20 февраля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын объяснил отказ в закупке дешевого коагулянта (реагент для очистки питьевой воды) заботой о здоровье жителей города и риском для технологического процесса. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2016 года в результате открытого конкурса на поставку коагулянта победила компания «Скоропусковский синтез», предложившая цену 66 млн рублей. Однако договор был заключен с компанией «Аурат-ВВ» с ценой 142 млн рублей. Результаты конкурса были пересмотрены по жалобе «Аурат-ВВ».

Ярославльводоканал

«Скоропусковский синтез» пожаловался в Ярославское УФАС, где посчитали пересмотр итогов конкурса неправомерным. Однако заставить «Ярославльводоканал» расторгнуть договор может только суд. Руководство водоканала пояснило, что предложенная «Скоропусковским синтезом» цена значительно ниже рынка, так как коагулянт производится с использованием бывшей в употреблении серной кислоты.

«Серная кислота, которая в производстве проходит, собирается в определенные емкости, и потом они обязаны ее утилизировать. Для того чтобы утилизировать эту кислоту, они решили пустить ее во второй оборот и делать из нее сернокислый алюминий. А наши требования достаточно жесткие — это чистый гидрат алюминия, это чистая кислота, сертифицированная, и они должны на основе чистых двух продуктов получить коагулянт для питьевого качества. Мы считаем, что их коагулянт такими свойствами не обладает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын.

Образец коагулянта, который представил «Скоропусковский синтез», прошел тестирование в лаборатории «Ярославльводоканала» и получил положительное заключение. Однако, по словам Блощицына, это не вызвало доверия у членов конкурсной комиссии. Поэтому решено было проверить продукцию более тщательно.

«Образцы их коагулянта мы нашли на других водоканалах, куда они пытались поставлять, в том числе Костромском. На Костромском водоканале, когда мы позвонили, сказали, что это замечательный поставщик, который все поставляет вовремя и качественно. Никакой водоканал не признается в том, что получает некачественный продукт, поэтому своими путями мы нашли на двух водоканалах — костромском и московском — остатки коагулянта, посмотрели, и он нам очень не понравился. Развязали нам руки их конкуренты, которые написали нам письмо, в котором указали на недостатки их документации. Мы провели комиссию по этому поводу, проверили факты, изложенные в письме. Комиссия нашла нарушения в их документах. Мы считаем их существенными. На основании этого мы не стали заключать с ними договор, а заключили со вторым победителем», — сказал генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын.

По мнению руководителя «Ярославльводоканала», поставка коагулянта «Скоропусковского синтеза» могла повлиять на технологический цикл производства воды. Некачественный коагулянт не смог бы попасть в воду, так как контролируется лабораторией, однако нехватка реагентов заставила бы предприятие уменьшить производство воды.

«Мы считаем, что это заведомо недобросовестный поставщик, потому что в нашей среде этот поставщик появился недавно, мы знаем его мотив производства коагулянта. Он искренне не понимает, зачем нужен паспорт качества», — добавил Вадим Блощицын.

В «Скоропусковском синтезе» претензии в некачественном продукте отвергают. Об этом заместитель директора предприятия рассказал в интервью порталу «Ярновости».

«До сегодняшнего момента мы остаемся при своем мнении, скрывать нам нечего. Мы говорили и говорим, что у нас есть качественный продукт, мы его готовы поставлять, работаем с водоканалами Москвы и Костромы. То, что произошло в Ярославле, — это, конечно, нонсенс. Ни на одном тендерном комитете такого не было, чтобы организация выиграла конкурс, а ее устранили по жалобе некоего конкурента, да еще с завышением ценовой политики в два раза. Чтобы защитить свою репутацию, честь и достоинство, мы просто вынуждены были подать жалобу в ФАС. Мы полностью выдержали конкурентную борьбу. Да, всех удивило, почему у нас такая низкая стоимость продукта, и я объяснил, из чего складывается наша ценовая политика, какое у нас сырье, где мы его закупаем. Вопросов не возникло. И если для «Ярославльдоканала» не важен 71 млн, Бог им судья, но в нашей практике это впервые», — сказал порталу «Ярновости» заместитель директора ООО «Скоропусковский синтез» Александр Юдин.

Также директор «Ярославльводоканала» ответил на претензии к предприятию по поводу приобретения дорогих автомобилей в январе 2017 года — двух «Тойота-Кэмри» и двух «Тойота-Хайлэндер». По словам Блощицына, водоканал закупил их планово, они меняют аналогичные машины, которые пришли в негодность. Возить новые машины будут сотрудников самого водоканала.

«Мы вообще купили 14 единиц техники. Мы ничего такого крупного не купили, мы поменяли одни автомобили на другие. С 1 марта мы переформатируем наш автопарк. Персональных машин не будет даже у директора, транспорт будет распределяться по заявкам», — сказал Вадим Блощицын.

При этом директор добавил, что в 2016 году компания получила убыток, однако его размер пока что точно не подсчитан. Причина убытка — в низких тарифах, установленных властями.